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24 мая в Украине ожидаются дожди и грозы почти повсюду

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Днем 24 мая в Украине, кроме юго-востока, пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. В большинстве северных, центральных и Одесской областях местами значительные дожди, град и шквалы.

24 мая в Украине ожидаются дожди и грозы почти повсюду

В субботу, 24 мая в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и местами дожди. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня синоптики прогнозируют днем в Украине (кроме юго-востока) умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве северных, центральных и Одесской областях местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях днем 10-15°; на остальной территории днем ожидается 21-26°, в Житомирской и Винницкой областях 17-22°.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди; днем грозы, местами по области значительные дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем синоптики прогнозируют 23-25°.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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