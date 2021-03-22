22 березня: яке свято сьогодні

Свята

Святкування Всесвітнього дня водних ресурсів як пропозиція вперше прозвучало на конференції ООН з охорони довкілля і розвитку (ЮНСЕД) у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Відтоді 22 березня стало приводом нагадати людству про важливість водних ресурсів. Зокрема, в цьогорічній доповіді ЮНЕСКО, з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів, припустили, що до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води.

Крім того, 22 березня відзначають інше “водяне” свято — Міжнародний День Балтійського моря. Цього дня намагаються привернути увагу на захист довкілля від негативного впливу, у світі організовують конференції науково-просвітницького характеру, а активісти та екозахисники влаштовують різні екологічні заходи.

Зокрема, в цей день святкують “День таксиста”, або, якщо бути більш точним — Міжнародне професійне свято працівників численних таксомоторних парків і приватних таксі. Починаючи з 1907 року, в цей день на вулиці Лондона виїхали на індивідуальні перевезення пасажирів перші автомобілі, обладнані спеціальними лічильниками, відомими нам зараз як таксометри.

Релігійні свята

Для християн 22 березня щорічно відзначається як свято 40 святих, або, як альтернативні назви використовуються — Сорока мучеників, Сорок святих, а у народі — сороки. Цього дня шанують пам’ять сорока Севастійських мучеників — 40 воїнів римського ХІІ легіону, які загинули у 320 році біля міста Севастія (нині — турецьке місто Сівас) за відмову зректись християнської віри.

Іменини

23 березня іменини мають люди з ім’ям: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Валерій.