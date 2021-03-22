В ЮНЕСКО допустили, що до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води

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“Вода — це наш найцінніший ресурс, „блакитне золото“, до якого більше 2 млрд людей не мають прямого доступу. Вона не тільки необхідна для виживання, але і грає санітарну, соціальну та культурну ролі в людських суспільствах”, — заявила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азула.

Деталі

Ця проблема детально розкривається в 200-сторінковій доповіді, автори якого підкреслюють, що вартість води потрібно вимірювати, виходячи не тільки з її ринкової ціни, але і з вигод, які може принести її поширення. У той же час вони визнають, що зараз немає загальновизнаної моделі, яка дозволяла б провести подібну оцінку.

Дослідники наводять цілий ряд аспектів, які впливають на цей показник, розбивши їх на п’ять категорій: оцінка водних джерел, водних ресурсів і екосистем, оцінка водної інфраструктури для зберігання, використання, повторного використання або поліпшення водопостачання, оцінка послуг водопостачання, в основному питної води, санітарії та пов’язаних з ними аспектів здоров’я людини, оцінка води як фактора виробництва та соціально-економічної діяльності, інші соціокультурні цінності води, включаючи рекреаційні, культурні та духовні атрибути.

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Згідно з наведеними в доповіді незалежними оцінками, “до 2030 року світ зіткнеться з глобальним дефіцитом води в розмірі 40%”, і ситуація погіршиться за рахунок інших глобальних проблем, зокрема, наслідків пандемії. Автори доповіді особливо підкреслюють, що в світлі нинішнього санітарного кризи проблема забезпечення жителів Землі водою для задоволення потреб в гігієні стає актуальною як ніколи.

“У той час як оцінка грошової вартості проста і зручна в сільському господарстві і промисловості, її недоліком є ​​недооцінка, навіть виключення інших аспектів, які важче монетизувати. Як ми можемо виміряти вартість 443 млн шкільних днів, які діти пропускають щорічно через хвороби, пов’язані з водою?” — задаються питанням дослідники. “Тим не менш, можна розробити комплексний підхід, який дозволить розглядати різні аспекти водних ресурсів разом, щоб визначити відповідні варіанти політики”, — додають в ЮНЕСКО.