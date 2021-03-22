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В ЮНЕСКО допустили, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, опубликованном в понедельник по случаю Всемирного дня водных ресурсов, передает УНН.

Цитата

“Вода — это наш самый ценный ресурс, „голубое золото“, которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах”, — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.

Детали

Эта проблема подробно раскрывается в 200-страничном докладе, авторы которого подчеркивают, что стоимость воды нужно измерять, исходя не только из ее рыночной цены, но и из выгод, которые может принести ее распространение. В то же время они признают, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Исследователи приводят целый ряд аспектов, которые влияют на этот показатель, разбив их на пять категорий: оценка водных источников, водных ресурсов и экосистем, оценка водной инфраструктуры для хранения, использования, повторного использования или улучшения водоснабжения, оценка услуг водоснабжения, в основном питьевой воды, санитарии и связанных с ними аспектов здоровья человека, оценка воды как фактора производства и социально-экономической деятельности, другие социокультурные ценности воды, включая рекреационные, культурные и духовные атрибуты.

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Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, “до 2030 года мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%”, и ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности, последствий пандемии. Авторы доклада особо подчеркивают, что в свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда.

“В то время как оценка денежной стоимости проста и удобна в сельском хозяйстве и промышленности, ее недостатком является недооценка, даже исключения других аспектов, которые труднее монетизировать. Как мы можем измерить стоимость 443 млн школьных дней, которые дети пропускают ежегодно из-за болезней, связанных с водой?” — задаются вопросом исследователи. “Тем не менее, можно разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов вместе, чтобы определить подходящие варианты политики”, — добавляют в ЮНЕСКО.

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