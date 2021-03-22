22 марта: какой праздник сегодня

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187763 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189239 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273566 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157446 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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22 марта: какой праздник сегодня

22 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 27772 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В этот день, в понедельник 22 марта в мире отмечают День Балтийского моря, Всемирный день водных ресурсов и Международный "день таксиста". Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

Празднование Всемирного дня водных ресурсов как предложение впервые прозвучало на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД) в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С тех пор 22 марта стало поводом напомнить человечеству о важности водных ресурсов. В частности, в нынешнем докладе ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня водных ресурсов, предположили, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды.

Кроме того, 22 марта отмечают другое “водяной” праздник — Международный День Балтийского моря. В этот день пытаются привлечь внимание на защиту окружающей среды от негативного воздействия, в мире организуют конференции научно-просветительского характера, а активисты и эко-защитники устраивают различные экологические мероприятия.

В частности, в этот день празднуют “День таксиста”, или, если быть более точным — Международный профессиональный праздник работников многочисленных таксомоторных парков и частных такси. Начиная с 1907 года, в этот день на улицы Лондона выехали на индивидуальные перевозки пассажиров первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками, известными нам сейчас как таксометры.

Религиозные праздники

Для христиан 22 марта ежегодно отмечается как праздник 40 святых, или, как альтернативные названия используются — Сорока мучеников, Сорок святых, а в народе — сороки. В этот день чтят память сорока Севастийских мучеников — 40 воинов римского ХII легиона, погибших в 320 году у города Севастии (ныне — турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры.

Именины

23 марта именины имеют люди с именем: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Вивиан, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Валерий.

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