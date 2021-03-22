22 марта: какой праздник сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В этот день, в понедельник 22 марта в мире отмечают День Балтийского моря, Всемирный день водных ресурсов и Международный "день таксиста". Об этих и другие праздники пишет УНН.
Праздники
Празднование Всемирного дня водных ресурсов как предложение впервые прозвучало на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД) в 1992 году в Рио-де-Жанейро. С тех пор 22 марта стало поводом напомнить человечеству о важности водных ресурсов. В частности, в нынешнем докладе ЮНЕСКО по случаю Всемирного дня водных ресурсов, предположили, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды.
Кроме того, 22 марта отмечают другое “водяной” праздник — Международный День Балтийского моря. В этот день пытаются привлечь внимание на защиту окружающей среды от негативного воздействия, в мире организуют конференции научно-просветительского характера, а активисты и эко-защитники устраивают различные экологические мероприятия.
В частности, в этот день празднуют “День таксиста”, или, если быть более точным — Международный профессиональный праздник работников многочисленных таксомоторных парков и частных такси. Начиная с 1907 года, в этот день на улицы Лондона выехали на индивидуальные перевозки пассажиров первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками, известными нам сейчас как таксометры.
Религиозные праздники
Для христиан 22 марта ежегодно отмечается как праздник 40 святых, или, как альтернативные названия используются — Сорока мучеников, Сорок святых, а в народе — сороки. В этот день чтят память сорока Севастийских мучеников — 40 воинов римского ХII легиона, погибших в 320 году у города Севастии (ныне — турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры.
Именины
23 марта именины имеют люди с именем: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Вивиан, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Валерий.