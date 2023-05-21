21 травня: День культурного різноманіття та Іона Пшеничника

У 2001 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002-го Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку.

За церковним календарем відзначається День пам’яті одного з найближчих учнів Христа, святого апостола-євангеліста Іоанна Богослова. Його ще називають Іоном Пшеничником, адже саме в цей день раніше сіяли пшеницю.

Разом зі своїм старшим братом Яковом він був покликаний Ісусом до числа своїх учнів на Генісаретському озері.

Після розп’яття Христа Іоанн опікувався Святою Дівою Марією немов син аж до її Успіння. Згодом попрямував до Ефесу, аби проповідувати християнство. Там його схопили та доправили на суд до Риму, де засудили до страти.

Вважається, що він випив запропоновану йому чашу з отрутою, але залишився неушкодженим. Так само неушкодженим він вийшов із котла з киплячою олією, куди його посадили.

Іонна Богослова вирішили ув’язнити на острові Патмос, дорогою до якого він здійснив чимало чудес. Саме на Патмосі Іоанн написав свою Книгу Одкровень.

Згодом повернувся до Ефесу. Наказав своїм учням викопати хрестоподібну могилу та засипати її після того як він у неї ляже. Учні виконали цей наказ. За декілька днів могилу розкопали, але тіла Іонна Богослова у ній не виявили.

В Україні сьогодні, у третю неділю травня відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Вшановують людей, які були вбиті, або зазнали катувань і переслідувань за часів комуністичного режиму.

Також 21 травня – це Всесвітній день пам’яті померлих від СНІДу. Від цієї хвороби на планеті померло вже більше 40 мільйонів людей.

Також сьогодні неофіційний Всесвітній день медитації.

Іменини 21 травня святкують Іван, Арсеній, Арсеній, Олена, Іван, Петро, Тимофій, Віктор, Євген.