21 мая: День культурного разнообразия и Иона Пшеничника

В 2001 году ЮНЕСКО приняла общую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002-го Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

По церковному календарю отмечается День памяти одного из ближайших учеников Христа, святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Его еще называют Иоанном Пшеничником, ведь именно в этот день раньше сеяли пшеницу.

Вместе со своим старшим братом Иаковом он был призван Иисусом в число своих учеников на Генисаретском озере.

После распятия Христа Иоанн опекал Святую Деву Марию как сын вплоть до ее Успения. Впоследствии направился в Эфес, чтобы проповедовать христианство. Там его схватили и доставили на суд в Рим, где приговорили к смертной казни.

Считается, что он выпил предложенную ему чашу с ядом, но остался невредимым. Так же невредимым он вышел из котла с кипящим маслом, куда его посадили.

Ионна Богослова решили заключить в тюрьму на острове Патмос, по дороге к которому он совершил немало чудес. Именно на Патмосе Иоанн написал свою Книгу Откровений.

Впоследствии вернулся в Эфес. Приказал своим ученикам выкопать крестообразную могилу и засыпать ее после того как он в нее ляжет. Ученики выполнили этот приказ. Через несколько дней могилу раскопали, но тела Ионна Богослова в ней не обнаружили.

В Украине сегодня, в третье воскресенье мая отмечают День памяти жертв политических репрессий. Чествуют людей, которые были убиты, или подверглись пыткам и преследованиям во времена коммунистического режима.

Также 21 мая – это Всемирный день памяти умерших от СПИДа. От этой болезни на планете умерло уже более 40 миллионов человек.

Также сегодня неофициальный Всемирный день медитации.

Именины 21 мая празднуют Иван, Арсений, Арсений, Елена, Иван, Петр, Тимофей, Виктор, Евгений.