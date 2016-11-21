21 листопада погода в Україні хмарна з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На 21 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачають, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“21 листопада в Україні буде: хмарно з проясненнями. Без опадів. У більшості західних областей на дорогах подекуди ожеледиця”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують південно-східний, 7-12 м/с, у східних, Херсонській та Запорізькій областях пориви 15-20 м/с, у Приазов’ї місцями 25-30 м/с.
Температура на сході країни та півночі Лівобережжя вдень від 2° морозу до 3° тепла; в західних областях — 6-11°, на Закарпатті — до 15°; на решті території — 2-7° тепла.
Температура вдень становитиме 0-5° тепла, у західних та південних областях — 3-8°, на Закарпатті до 13° тепла.