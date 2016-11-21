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15 марта, 19:03 • 108142 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147163 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125882 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119244 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106160 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102071 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95410 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
21 ноября погода в Украине облачная с прояснениями

21 ноября погода в Украине облачная с прояснениями

Киев • УНН

 • 7124 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На 21 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

"21 ноября в Украине будет: облачно с прояснениями. Без осадков. В большинстве западных областей на дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с.

Температура на востоке страны и севере Левобережья днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях - 6-11°, на Закарпатье - до 15°; на остальной территории - 2-7° тепла.

Температура днем ​​0-5° тепла, в западных и южных областях - 3-8°, на Закарпатье до 13° тепла.

Украинские Национальные Новости

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