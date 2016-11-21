21 ноября погода в Украине облачная с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На 21 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"21 ноября в Украине будет: облачно с прояснениями. Без осадков. В большинстве западных областей на дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с.
Температура на востоке страны и севере Левобережья днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях - 6-11°, на Закарпатье - до 15°; на остальной территории - 2-7° тепла.
Температура днем 0-5° тепла, в западных и южных областях - 3-8°, на Закарпатье до 13° тепла.