2022 рік встановив рекорд як найспекотніший у Франції

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У 2022 році середня температура досягла 14,5 градусів за Цельсієм, побивши останній рекорд, встановлений у 2020 році.

За даними Meteo France, 2022 був найспекотнішим роком з тих пір, як у 1900 році почали вести облік.

«2022 рік є ознакою зміни клімату у Франції», — заявила державна метеорологічна служба, додавши, що це також другий найпосушливий рік з 1959 року, коли в цій категорії почали вести облік.

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