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До 2100 року хвилі тепла можуть вбивати 90 000 європейців на рік

До 2100 року хвилі тепла можуть вбивати 90 000 європейців на рік

Київ • УНН

 • 283316 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. За даними Європейської агенції довкілля (ЄАД), до кінця століття аномальна спека може призвести до загибелі 90 000 європейців щорічно, передає УНН.

Цитата

"Без адаптаційних заходів і за сценарію глобального потепління на 3 градуси за Цельсієм до 2100 року 90 000 європейців можуть щороку помирати від сильної спеки", - йдеться в повідомленні.

"При глобальному потеплінні на 1,5 градуси за Цельсієм число скорочується до 30 000 смертей на рік".

Деталі

Близько 129 тисяч європейців померли від надмірної спеки в період з 1980 по 2020 рік, повідомляє агентство з посиланням на дані страхових компаній.

Але найчастіші періоди сильної спеки, пов'язані зі зміною клімату, старінням населення та посиленням урбанізації, зробили цей показник ймовірним для збільшення найближчими роками, особливо на півдні континенту, йдеться у повідомленні.

За словами ЄАД, крім небезпеки самої спеки, зміна клімату може також зробити Європу більш схильною до інфекційних захворювань, таких як малярія і лихоманка Денге, що поширюються через укуси комарів.

А морські води, що прогріваються, стають все більш підходящими для бактерій, що викликають холеру, особливо на узбережжі Балтійського моря.

"Зниження впливу спеки на здоров'я потребує реалізації широкого спектру рішень, включаючи ефективні плани дій щодо охорони здоров'я від спеки, озеленення міст, належне проектування та будівництво будівель, а також коригування робочого часу та умов", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що цього року в Європі через спекотну погоду загинуло щонайменше 15 000 людей.

Три місяці з червня по серпень були найспекотнішими в Європі з моменту початку спостережень, а високі температури призвели до найсильнішої посухи, яку бачив континент з часів Середньовіччя.

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