К 2100 году волны тепла могут убивать 90 000 европейцев в год

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"Без адаптационных мер и по сценарию глобального потепления на 3 градуса по Цельсию до 2100 года 90 000 европейцев могут ежегодно умирать от сильной жары", - говорится в сообщении.

"При глобальном потеплении на 1,5 градуса по Цельсию число сокращается до 30 000 смертей в год".

Детали

Около 129 тысяч европейцев скончались от чрезмерной жары в период с 1980 по 2020 год, сообщает агентство со ссылкой на данные страховых компаний.

Но самые частые периоды сильной жары, связанные с изменением климата, старением населения и усилением урбанизации, сделали этот показатель вероятным для увеличения в ближайшие годы, особенно на юге континента, говорится в сообщении.

По словам ЕАОС, помимо опасности самой жары, изменение климата может также сделать Европу более подверженной инфекционным заболеваниям, таким как малярия и лихорадка Денге, распространяющиеся из-за укусов комаров.

А прогреваемые морские воды становятся все более подходящими для бактерий, вызывающих холеру, особенно на побережье Балтийского моря.

"Снижение влияния жары на здоровье требует реализации широкого спектра решений, включая эффективные планы действий по здравоохранению от жары, озеленения городов, надлежащее проектирование и строительство зданий, а также корректировку рабочего времени и условий", - говорится в сообщении.

Добавим

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в этом году в Европе из-за жаркой погоды погибли не менее 15 000 человек.

Три месяца с июня по август были самыми жаркими в Европе с момента начала наблюдений, а высокие температуры привели к сильнейшей засухе, которую видел континент со времен Средневековья.