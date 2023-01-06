2022 год установил рекорд как самый жаркий во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Только что завершившийся 2022 год стал самым жарким во Франции за всю историю наблюдений, говорится в заявлении национальной метеорологической службы Франции, передает УНН.
Детали
В 2022 году средняя температура достигла 14,5 градусов по Цельсию, побив последний рекорд, установленный в 2020 году.
По данным Meteo France, 2022 год был самым жарким годом с тех пор, как в 1900 году начали вести учет.
«2022 год является признаком изменения климата во Франции», — заявила государственная метеорологическая служба, добавив, что это также второй самый засушливый год с 1959 года, когда в этой категории начали вести учет.
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