2022 год установил рекорд как самый жаркий во Франции

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В 2022 году средняя температура достигла 14,5 градусов по Цельсию, побив последний рекорд, установленный в 2020 году.

По данным Meteo France, 2022 год был самым жарким годом с тех пор, как в 1900 году начали вести учет.

«2022 год является признаком изменения климата во Франции», — заявила государственная метеорологическая служба, добавив, что это также второй самый засушливый год с 1959 года, когда в этой категории начали вести учет.

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