200 добровольців із Нігерії хочуть воювати проти Росії — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Посольство України в Нігерії повідомило про щонайменше 200 добровольців, які готові воювати на боці України. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадолу", передає УНН.
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Як зазначається, витрати на візи та переліт можуть становити тисячу доларів. Про це заявив другий секретар посольства України в Нігерії Богдан Солтис, передає агенція.
Водночас, за даними щоденної газети P.M. News, що виходить у Лагосі в Нігерії, вже понад 400 нігерійців з військовим досвідом зголосилися воювати з російськими військами в Україні, але не всіх влаштовують витрати на візи і переліт.
Нагадаємо
Росія направить в Україну ще близько 1000 найманців "найближчими днями та тижнями". Про це повідомив офіційний представник США.