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200 добровольцев из Нигерии хотят воевать против России - СМИ

200 добровольцев из Нигерии хотят воевать против России - СМИ

Киев • УНН

 • 143729 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Посольство Украины в Нигерии сообщило о по меньшей мере 200 добровольцах, которые готовы воевать на стороне Украины. Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу", передает УНН.

Детали

Как отмечается, расходы на визы и перелет могут составлять тысячу долларов. Об этом заявил второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис, передает агентство.

В то же время, по данным ежедневной газеты P.M. News, уже более 400 нигерийцев с военным опытом вызвались воевать с российскими войсками в Украине, но не всех устраивают расходы на визы и перелет.

Напомним

Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели". Об этом сообщил официальный представитель США.

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