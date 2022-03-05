200 добровольцев из Нигерии хотят воевать против России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Посольство Украины в Нигерии сообщило о по меньшей мере 200 добровольцах, которые готовы воевать на стороне Украины. Об этом сообщает турецкое информационное агентство "Анадолу", передает УНН.
Детали
Как отмечается, расходы на визы и перелет могут составлять тысячу долларов. Об этом заявил второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис, передает агентство.
В то же время, по данным ежедневной газеты P.M. News, уже более 400 нигерийцев с военным опытом вызвались воевать с российскими войсками в Украине, но не всех устраивают расходы на визы и перелет.
Напомним
Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели". Об этом сообщил официальный представитель США.