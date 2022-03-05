200 добровольцев из Нигерии хотят воевать против России - СМИ

Детали

Как отмечается, расходы на визы и перелет могут составлять тысячу долларов. Об этом заявил второй секретарь посольства Украины в Нигерии Богдан Солтис, передает агентство.

В то же время, по данным ежедневной газеты P.M. News, уже более 400 нигерийцев с военным опытом вызвались воевать с российскими войсками в Украине, но не всех устраивают расходы на визы и перелет.

Напомним

Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели". Об этом сообщил официальный представитель США.