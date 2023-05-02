2 травня: що сьогодні відзначаємо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні відзначають Всесвітній день тунця та День тхора, повідомляє УНН.
Всесвітній день тунця – офіційний міжнародний день ООН, заснований у 2016 році. Мета цього дня нагадати про важливість сталого управління тунцевим промислом, адже масштабний вилов цієї риби поставив деякі види тунців на межу виживання. Найпоширенішим представником своєї групи є звичайний тунець, довжина якого може перевищувати 4 м, а маса – перевищувати 600 кг. У м’ясі тунця багато білка, вітамінів А, D і Е, також воно містить Омега-3 - ненасичені жирні кислоти та низку інших мікроелементів. При цьому м'ясо цієї риби нежирне.
Також з 2014 року у світі відзначають День тхора та Всесвітній день скрапбукінгу (мистецтво оформлення фотоальбомів).
Крім того, сьогодні Всесвітній день боротьби з астмою. Астма - це хронічне респіраторне захворювання, яке зазвичай викликається запаленням, звуженням або набряком дихальних шляхів. Глобальна ініціатива боротьби з астмою (GINA) провела перший Всесвітній день боротьби з астмою у 1998 році, для підвищення поінформованості про цю хворобу. Від хвороби страждають як дорослі так і діти. Астма є одним з найрозповсюдженіших хронічних захворювань у дітей.
Православні віряни сьогодні вшановують день святого Іоанна Старопечерника, а католики - Св. Атанасія.