2 мая: что сегодня отмечаем

Всемирный день тунца – официальный международный день ООН, учрежденный в 2016 году. Цель этого дня напомнить о важности устойчивого управления тунцовым промыслом, ведь масштабный вылов этой рыбы поставил некоторые виды тунцов на грань выживания. Самым распространенным представителем своей группы является обыкновенный тунец, длина которого может превышать 4 м, а масса – превышать 600 кг. В мясе тунца много белка, витаминов А, D и Е, также оно содержит Омега-3 - ненасыщенные жирные кислоты и ряд других микроэлементов. При этом мясо этой рыбы нежирное.

Также с 2014 года в мире отмечают День хорька и Всемирный день скрапбукинга (искусство оформления фотоальбомов).

Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое обычно вызывается воспалением, сужением или отеком дыхательных путей. Глобальная инициатива борьбы с астмой (GINA) провела первый Всемирный день борьбы с астмой в 1998 году, для повышения осведомленности об этой болезни. От болезни страдают как взрослые так и дети. Астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей.

Православные верующие сегодня почитают день святого Иоанна Старопечерника, а католики - Св. Афанасия.