2 мая: что сегодня отмечаем

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13 марта, 19:26 • 82352 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119644 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113633 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 113103 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105118 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100541 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111985 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день тунца и День хорька, сообщает УНН.

Всемирный день тунца – официальный международный день ООН, учрежденный в 2016 году. Цель этого дня напомнить о важности устойчивого управления тунцовым промыслом, ведь масштабный вылов этой рыбы поставил некоторые виды тунцов на грань выживания. Самым распространенным представителем своей группы является обыкновенный тунец, длина которого может превышать 4 м, а масса – превышать 600 кг. В мясе тунца много белка, витаминов А, D и Е, также оно содержит Омега-3 - ненасыщенные жирные кислоты и ряд других микроэлементов. При этом мясо этой рыбы нежирное.

Также с 2014 года в мире отмечают День хорька и Всемирный день скрапбукинга (искусство оформления фотоальбомов).

Кроме того, сегодня Всемирный день борьбы с астмой. Астма - это хроническое респираторное заболевание, которое обычно вызывается воспалением, сужением или отеком дыхательных путей. Глобальная инициатива борьбы с астмой (GINA) провела первый Всемирный день борьбы с астмой в 1998 году, для повышения осведомленности об этой болезни. От болезни страдают как взрослые так и дети. Астма является одним из самых распространенных хронических заболеваний у детей.

Православные верующие сегодня почитают день святого Иоанна Старопечерника, а католики - Св. Афанасия.

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