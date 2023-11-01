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2 листопада: Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День “Чоловіки готують вечерю”

Київ • УНН

 • 229439 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сьогодні, другого листопада, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів. Подія була започаткована рішенням Генасамблеї ООН наприкінці 2013 року, пише УНН.

2 листопада: Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День “Чоловіки готують вечерю”

Дата була обрана в пам’ять двох французьких журналістів, які 2 листопада 2013 року були вбиті у Малі.

За інформацією ООН, у 2013 році у світі було розслідувано менше 6% всіх випадків вбивств журналістів, 28% знаходилися на різних стадіях судового розгляду, по 68% випадків ООН, взагалі, не змогла отримати інформацію.

Саме для того, аби виправити цю сумну статистику, і була започаткована сьогоднішня подія.

З 2020 року у перший четвер листопада проводяться заходи з нагоди Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти.

Мета цієї події — залучити учнів, батьків, освітні спільноти, органи управління освітою та такі сектори, як технологічна індустрія, до запобігання всім формам насильства та сприяння створенню безпечного навчального середовища.

Також у перший четвер жовтня відзначається День “Чоловіки готують вечерю”. Подія, яку заснувала американка Сенді Шаркі, з роками стала популярною у багатьох країнах світу.

Жартівливе свято у першу чергу стосується чоловіків та хлопців, які бояться кухні, миття посуду та не вміють готувати.

Свято має декілька правил:

— не можна смажити барбекю;
— заборонено розігрівати залишки їжі;
— забороненого замовляти піцу або іншу готову їжу;
— зробити все треба самостійно;
— обов’язково прибрати після вечері та помити посуд.

Ще сьогодні можна відзначити День проектного менеджера та День стаута — міцного ірландського пива.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Акиндіна, Пігасія, Анемподиста.

Чоловіки займали високі посади. Але хтось доніс на них, що вони таємно сповідують християнство.
Акиндіна, Пігасія, Анемподиста привели до правителя, і вони підтвердили йому свою віру у Господа.

Це розлютило правителя. За його наказом Акиндіна, Пігасія і Анемподиста довго били батогами, а потім спалили.

Іменини другого листопада святкують Костянтин, Маркіян, Домініка.

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