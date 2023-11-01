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2 ноября: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День "Мужчины готовят ужин"

Киев • УНН

 • 229437 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сегодня, второго ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Событие было основано решением Генассамблеи ООН в конце 2013 года, пишет УНН.

2 ноября: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, День "Мужчины готовят ужин"

Дата была выбрана в память о двоих французских журналистах, которые 2 ноября 2013 года были убиты в Мали.

По информации ООН, в 2013 году в мире было расследовано менее 6% всех случаев убийств журналистов, 28% находились на различных стадиях судебного разбирательства, по 68% случаев ООН, вообще, не смогла получить информацию.

Именно для того, чтобы исправить эту печальную статистику, и было основано сегодняшнее событие.

С 2020 года в первый четверг ноября проводятся мероприятия по случаю Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях.

Цель этого события — привлечь учащихся, родителей, образовательные сообщества, органы управления образованием и такие сектора, как технологическая индустрия, к предотвращению всех форм насилия и содействию созданию безопасной учебной среды.

Также в первый четверг октября отмечается День “Мужчины готовят ужин”. Событие, основанное американкой Сэнди Шарки, с годами стало популярным во многих странах мира.

Шуточный праздник в первую очередь касается мужчин и парней, которые боятся кухни, мытья посуды и не умеют готовить.

Праздник имеет несколько правил:

— не можно жарить барбекю;
— запрещено разогревать остатки пищи;
— запрещено заказывать пиццу или другую готовую еду;
— сделать все надо самостоятельно;
— обязательно убрать после ужина и помыть посуду.

Еще сегодня можно отметить День проектного менеджера и День стаута — крепкого ирландского пива.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста.

Мужчины занимали высокие должности. Но кто-то донес на них, что они тайно исповедуют христианство.
Акиндина, Пигасия, Анемподиста привели к правителю, и они подтвердили ему свою веру в Господа.

Это разозлило правителя. По его приказу Акиндина, Пигасия и Анемподиста долго били плетьми, а затем сожгли.

Именины второго ноября празднуют Константин, Маркиян, Доминика.

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