17 вересня: День безпеки пацієнтів, Всенародний день батька

Цей день покликаний розширити розуміння проблеми забезпечення безпеки пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень участі громадськості в забезпеченні безпеки медичної допомоги та сприяти активізації дій, спрямованих на підвищення безпеки пацієнтів і зниження шкоди для пацієнтів.

В основі проведення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів лежить основоположний принцип медицини — перш за все, не нашкодь.

Так само з 2019 року, згідно указу президента, День безпеки пацієнтів є офіційним святом і в Україні.

Цього року 17 вересня в Україні — це Всенародний день батька. Ця неофіційна подія була започаткована у 2009 році за ініціативи Міжнародного центру батьківська, який за декілька років до цього почав діяти в Україні.

Мета сьогоднішньої події — навчити українських чоловіків відповідальності та активній участі у вихованні дітей.

У третю неділю вересня в Україні відзначається День працівників лісового господарства.

Ще 17 вересня — це Міжнародний день кантрі-музики.

Подія започаткована на честь музиканта Генка Вільямса, який народився 17 вересня 1923 року, і вважається засновником стилю “кантрі”.

Вільямс прожив усього лише 29 років, але встиг випустити 35 платівок своїх платівок, які класичними для усіх шанувальників “кантрі”.

За новоюліанським та григоріанським календарями християни сьогодні вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

За переказом, Софія була благочестивою християнкою, і у вірі до Господа виховала своїх доньок.

Імператор-язичник Адріан зажадав аби Софія та її доньки зреклися Господа. Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. А Софію змусили дивитися на страждання своїх доньок. Однак, ні дівчата, ні їх мати не зреклися Господа.

Віра, Надія та Любов померли від страшних мук. Софія поховала їх, і на другий день сама померла на їх могилі.

Іменини сьогодні святкують Віра, Надія, Любов, Софія.