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17 сентября: День безопасности пациентов, Всенародный день отца

17 сентября: День безопасности пациентов, Всенародный день отца

Киев • УНН

 • 837598 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня, 17 сентября, отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Событие было основано в 2019 году ООН по инициативе Всемирной организации здравоохранения, пишет УНН.

Этот день призван расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов в всем мире, повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности медицинской помощи и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов.

В основе проведения Всемирного дня безопасности пациентов лежит основополагающий принцип медицины — прежде всего всего, не навреди.

Так же с 2019 года, согласно указу президента, День безопасности пациентов является официальным праздником и в Украине.

В этом году 17 сентября в Украине — это Всенародный день отца. Это неофициальное событие было основано в 2009 году по инициативе Международного центра отцовства, который за несколько лет до этого начал действовать в Украине.

Цель сегодняшнего события — научить украинских мужчин ответственности и активному участию в воспитании детей.

В третье воскресенье сентября в Украине отмечается День работников лесного хозяйства.

Ещё 17 сентября — это Международный день кантри-музыки.

Событие основано в честь музыканта Генка Уильямса, который родился 17 сентября 1923 года, и считается основателем стиля “кантри”.

Уильямс прожил всего лишь 29 лет, но успел выпустить 35 пластинок своих пластинок, которые стали классическими для всех поклонников “кантри”.

По новоюлианскому и григорианскому календарям христиане сегодня чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По преданию, София была благочестивой христианкой, и в вере к Господу воспитала своих дочерей.

Император-язычник Адриан потребовал, чтобы София и ее дочери отреклись от Господа. Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. А Софию заставили смотреть на страдания своих дочерей. Однако, ни девушки, ни их мать не отреклись от Господа.

Вера, Надежда и Любовь умерли от страшных мучений. София похоронила их, и на другой день сама умерла на их могиле.

Именины сегодня празднуют Вера, Надежда, Любовь, София.

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