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16 січня: Всесвітній день The Beatles, День льодовара

16 січня: Всесвітній день The Beatles, День льодовара

Київ • УНН

 • 26272 перегляди

Саме 16 січня 1957 року у Ліверпулі відкрився клуб Cavern, який став культовим як для групи, так і для її численних шанувальників. Cavern став справжньою домівкою для музикантів — вони виступили там 262 рази.

Сьогодні, 16 січня, шанувальники рок-музики у багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день The Beatles, пише УНН.

Саме 16 січня 1957 року у Ліверпулі відкрився клуб Cavern, який став культовим як для групи, так і для її численних шанувальників.

Історія The Beatles починалася з того, що у 1956 році в Ліверпулі 16-річний Джон Леннон створив гурт The Quarrymen.

У 1957 році до гурту приєднався Пол Маккартні, а роком пізніше Джордж Харрісон.

З квітня 1960 року гурт змінив назву на The Beatles. У 1962 року до гурту на постійній основі доєднався барабанщик Рінго Старр.

Починаючи з лютого 1961 року, The Beatles стали з’являтися на сцені того самого клубу Cavern. Власник клубу підписав з ними контракт, і згодом Cavern став справжньою домівкою для музикантів — вони виступили там 262 рази та здобули численних шанувальників.

В грудні 1961 року The Beatles уклали контракт з продюсером Брайаном Епстайном. А у 1963 році був записаний перший альбом.

17 квітня 1970 року Пол Маккартні сповістив про те, що гурт припиняє свою діяльність.

За, відносно, нетривалий час своєї творчої діяльності, The Beatles випустили 13 студійних альбомів.

Також 16 січня – це День льодовара. Саме цього дня у 1901 році наодився  американський інженер Френка Замбоні – винахідник льодової машини для відновлення (заливання) льоду на ковзанці. До такого винаходу це робили вручну.

Щоб правильно та якісно підготувати ковзанку потрібен час, іноді цілий день, а процес варіння льоду займає мінімум тиждень. Дуже часто таку спеціальність здобувають колишні спортсмени, адже вони, як ніхто інший, знають, яким повинен бути лід. 

Ще сьогодні можна відзначити День дракона. Подія присвячена дослідженням культурного значення дракона для історії в суспільстві по всій земній кулі від Європи до Азії.

Дракони символізують безліч різних речей. У Британії перемога над драконом означала, що ви сильний воїн, тому їх часто зображували на прапорах. У західній традиції вони часто символізують зло, і диявол іноді зображується або у вигляді дракона, або з драконячими крилами.

За церковним календарем сьогодні День поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Вериги – це кайдани або ланцюги, які стримують руки.

Вважається, що за християнські проповіді цар Ірод Агріппа наказав кинути Петра до в’язниці.

За переказом, у ніч напередодні суду до апостола явився Ісус збив з нього вериги та випустив Петра на свободу.

З того часу вериги отримали цілющу силу. Нині вони зберігаються у Римі.

Іменини 16 січня святкують Петро, Георгій, Нестор, Максим.

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Захар Подкидишев

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