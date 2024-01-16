16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика

Сегодня, 16 января, поклонники рок-музыки во многих странах мира отмечают Всемирный день The Beatles, пишет УНН.

Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников.

История The Beatles начиналась с того, что в 1956 году в Ливерпуле 16-летний Джон Леннон создал группу The Quarrymen.

В 1957 году к группе присоединился Пол Маккартни, а годом позже Джордж Харрисон.

С апреля 1960 года группа сменила название на The Beatles. В 1962 году к группе на постоянной основе присоединился барабанщик Ринго Старр.

Начиная с февраля 1961 года, The Beatles стали появляться на сцене того самого клуба Cavern. Владелец клуба подписал с ними контракт, и впоследствии Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза и получили многочисленных поклонников.

В декабре 1961 года The Beatles заключили контракт с продюсером Брайаном Эпстайном. А в 1963 году был записан первый альбом.

17 апреля 1970 года Пол Маккартни известил о том, что группа прекращает свою деятельность.

За, относительно, непродолжительное время своей творческой деятельности, The Beatles выпустили 13 студийных альбомов.

Также 16 января - это День ледовщика. Именно в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнка Замбони - изобретатель ледовой машины для восстановления (заливки) льда на катке. До такого изобретения это делали вручную.

Чтобы правильно и качественно подготовить каток нужно время, иногда целый день, а процесс варки льда занимает минимум неделю. Очень часто такую специальность получают бывшие спортсмены, ведь они, как никто другой, знают, каким должен быть лед.

Еще сегодня можно отметить День дракона. Событие посвящено исследованиям культурного значения дракона для истории в обществе по всему земному шару от Европы до Азии.

Драконы символизируют множество разных вещей. В Британии победа над драконом означала, что вы сильный воин, поэтому их часто изображали на флагах. В западной традиции они часто символизируют зло, и дьявол иногда изображается либо в виде дракона, либо с драконьими крыльями.

По церковному календарю сегодня День поклонения честным веригам апостола Петра.

Вериги - это кандалы или цепи, которые сдерживают руки.

Считается, что за христианские проповеди царь Ирод Агриппа приказал бросить Петра в тюрьму.

По преданию, в ночь накануне суда к апостолу явился Иисус, сбил с него вериги и выпустил Петра на свободу.

С тех пор вериги получили целебную силу. Сейчас они хранятся в Риме.

Именины 16 января празднуют Петр, Георгий, Нестор, Максим.