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16 червня: Міжнародний день сімейних грошових переказів, День свіжих овочів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні, 16 червня, Міжнародний день сімейних грошових переказів. Вперше був відзначений у 2015 році в Мілані у рамках п'ятого Глобального форуму з грошових переказів і розвитку, повідомляє УНН.

16 червня: Міжнародний день сімейних грошових переказів, День свіжих овочів

З 2018 року Міжнародний день сімейних переказів відзначається під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Грошові перекази є найпоширенішим способом для трудових мігрантів передавати гроші своїм родинам. В середньому такі кошти складають 60% бюджету сім’ї, один з членів якої працює за кордоном.

Міжнародний день сімейних грошових переказів покликаний привернути увагу до того , що трудові мігранти, сприяють фінансовому добробуту не тільки власних родин, а й держав, звідки вони родом. Також в цей день пропагується гарне ставлення до трудових мігрантів, у країнах в яких вони працюють.

Ще сьогодні відзначається День свіжих овочів. Неофіційне свято, метою якого є пропаганда здорового харчування, адже саме у свіжих овочах, зберігається найбільше поживних речовин.

З 1991 року 16 червня відзначається День африканської дитини. Саме цього дня у Південно-Африканській Республіці тисячі чорношкірих школярів вийшли на акцію протесту з вимогою підвищити якість освіти.
З 2011 року основною метою цього дня є привернення уваги до проблем безпритульних дітей в Африці, яких за різними оцінками нараховується близько 30 мільйонів.

Також 16 червня за ініціативи Фонду дикої природи відзначається Всесвітній день морських черепах.

За церковним календарем 16 червня День пам’яті мучеників Лукілліана, Клавдія, Павла, Іпатія, Діонісія та мучениці Павли.

Лукілліан був язичницьким жрецем, але згодом прийняв хрещення, проповідував віру у Господа та навертав людей у християнство. За це його кинули до в’язниці, де він познайомився з Клавдієм, Павлом, Іпатієм та Діонісієм, які теж постраждали за віру у Христа. Вважається, що Лукілліана розіп’яли, а іншим відрубали голови.

Поки вони сиділи у в’язниці їжу їм приносила свята діва Павла. Вона ж і поховала тіла мучеників. За це її теж схопили і стратили.

Іменини 16 червня святкують Лук'ян, Павло, Опанас, Денис, Дмитро, Семен Ілля, Лазар, Поліна Аліна, Софія, Уляна.

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