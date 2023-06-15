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16 июня: Международный день семейных денежных переводов, День свежих овощей

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня, 16 июня, Международный день семейных денежных переводов. Впервые был отмечен в 2015 году в Милане в рамках пятого Глобального форума по денежным переводам и развитию, сообщает УНН.

16 июня: Международный день семейных денежных переводов, День свежих овощей

С 2018 года Международный день семейных переводов отмечается под эгидой Организации Объединенных Наций.

Денежные переводы являются самым распространенным способом для трудовых мигрантов передавать деньги своим семьям. В среднем такие средства составляют 60% бюджета семьи, один из членов которой работает за границей.

Международный день семейных денежных переводов призван привлечь внимание к тому, что трудовые мигранты, способствуют финансовому благополучию не только собственных семей, но и государств, откуда они родом. Также в этот день пропагандируется хорошее отношение к трудовым мигрантам, в странах в которых они работают.

Еще сегодня отмечается День свежих овощей. Неофициальный праздник, целью которого является пропаганда здорового питания, ведь именно в свежих овощах, сохраняется больше всего питательных веществ.

С 1991 года 16 июня отмечается День африканского ребенка. Именно в этот день в Южно-Африканской Республике тысячи чернокожих школьников вышли на акцию протеста с требованием повысить качество образования.
С 2011 года основной целью этого дня является привлечение внимания к проблемам беспризорных детей в Африке, которых по разным оценкам насчитывается около 30 миллионов.

Также 16 июня по инициативе Фонда дикой природы отмечается Всемирный день морских черепах.

По церковному календарю 16 июня День памяти мучеников Лукиллиана, Клавдия, Павла, Ипатия, Дионисия и мученицы Павлы.

Лукиллиан был языческим жрецом, но впоследствии принял крещение, проповедовал веру в Господа и обращал людей в христианство. За это его бросили  в тюрьму, где он познакомился с Клавдием, Павлом, Ипатием и Дионисием, которые тоже пострадали за веру во Христа. Считается, что Лукиллиана распяли, а другим отрубили головы.

Пока они сидели в тюрьме пищу им приносила святая дева Павла. Она же и похоронила тела мучеников. За это ее тоже схватили и казнили.

Именины 16 июня празднуют Лукьян, Павел, Афанасий, Денис, Дмитрий, Семен Илья, Лазарь, Полина Алина, София, Ульяна.

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