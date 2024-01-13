13 січня День гумової качечки, Щедрий вечір за старим стилем

Сьогодні, 13 січня, відзначається День гумової качечки – однієї з найпопулярніших іграшок багатьох поколінь дітей, пише УНН.

Виробництво іграшок у вигляді гумових качечок розпочалося ще наприкінці ХІХ століття.

У 1928 році іграшка була запатентована у США.

У 1970 році американський актор Джим Генсон у ролі ляльки-маппета Ерні з відомої дитячої телепрограми "Маппет-шоу" виконав пісню "Гумове каченя". Того ж року пісенька посіла шістнадцяте місце у хіт-параді Billboard Hot 100, а попит на гумову іграшку для розваг у ванні суттєво зріс.

У світі є чимало колекціонерів цих іграшок.

У 2013 році гумова качечка стало однією з іграшок, які включені до американської зали слави зі статусом довготривалої популярності.

Також сьогодні, у другу суботу січня, можна відзначити День дошки візуалізації.

Подія була була започаткована у 2010 році, її мета – заохотити людей створювати візуальне представлення своїх прагнень, використовуючи силу візуалізації для втілення своїх мрій у життя. Дошку візуалізації ще часто називають картою бажань.

Основним заходом Дня дошки візуалізації є створення дошки бачення. Це може бути фізична або цифрова дошка, заповнена зображеннями, словами і символами, які представляють ваші бажані результати. Процес включає використання вирізок з журналів, ескізів, малюнків і роздрукованих фотографій, щоб візуально сформулювати ваші цілі.

За старим церковним календарем сьогодні Щедрий вечір (Маланка) або День пам’яті преподобної Меланії, яка жила в Римі у V столітті.

Дівчину рано видали заміж, а її діти померли немовлятами. Після цього Меланія присвятила своє життя служінню Господу. Мала дар зцілення та дивотворення.

На Щедрий вечір або на Маланку дівчата та хлопці традиційно перевдягаються у персонажі казок, одягають маски тварин. Молодь всю ніч щедрує, а дівчата займаються ворожінням.

Обхід будинків зі святковими піснями – щедрівками продовжується до самої півночі. Щедрувальники отримують від господарів смачненькі ласощі.

Наші пращури вважали, що щедрування слід розпочинати тільки після того, як зайде сонце, коли на землі почне збиратися всіляка нечисть. Щедрівки відганяють нечистого від будинків.

За новоюліанським календарем сьогодні День пам’яті святих мучеників Єрмила та Стратоніка, які жили у ІV столітті.

Єрмил таємно проповідував християнство. Його за винагороду видали правителю язичники.

Чоловіка кинули за грати, катували, але він не зрікся віри у Христа. Побачивши як Єрмил мужньо терпить усі муки, охоронець в’язниці Стратонік теж зізався, що він християнин.

Їх обох стратили.

Іменини 13 січня святкують Єрмил, Юхим, Андрій, Яків, Максим.