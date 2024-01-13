13 января День резиновой уточки, Щедрый вечер по старому стилю

Сегодня, 13 января, отмечается День резиновой уточки - одной из самых популярных игрушек многих поколений детей, пишет УНН.

Производство игрушек в виде резиновых уточек началось еще в конце ХІХ века.

В 1928 году игрушка была запатентована в США.

В 1970 году американский актер Джим Хэнсон в роли куклы-маппета Эрни из известной детской телепрограммы "Маппет-шоу" исполнил песню "Резиновый утенок". В том же году песенка заняла шестнадцатое место в хит-параде Billboard Hot 100, а спрос на резиновую игрушку для развлечений в ванной существенно вырос.

В мире есть немало коллекционеров этих игрушек.

В 2013 году резиновая уточка стало одной из игрушек, которые включены в американский зал славы со статусом долговременной популярности.

Также сегодня, во вторую субботу января, можно отметить День доски визуализации.

Событие было было основано в 2010 году, его цель - поощрить людей создавать визуальное представление своих стремлений, используя силу визуализации для воплощения своих мечтаний в жизнь. Доску визуализации еще часто называют картой желаний.

Основным мероприятием Дня доски визуализации является создание доски видения. Это может быть физическая или цифровая доска, заполненная изображениями, словами и символами, которые представляют ваши желаемые результаты. Процесс включает использование вырезок из журналов, эскизов, рисунков и распечатанных фотографий, чтобы визуально сформулировать ваши цели.

По старому церковному календарю сегодня Щедрый вечер (Маланка) или День памяти преподобной Мелании, которая жила в Риме в V веке.

Девушку рано выдали замуж, а ее дети умерли младенцами. После этого Мелания посвятила свою жизнь служению Господу. Имела дар исцеления и чудотворения.

На Щедрый вечер или на Маланку девушки и парни традиционно переодеваются в персонажи сказок, надевают маски животных. Молодежь всю ночь щедрует, а девушки занимаются гаданием.

Обход домов с праздничными песнями - щедривками продолжается до самой полуночи. Щедровальники получают от хозяев вкусненькие лакомства.

Наши предки считали, что щедрование следует начинать только после того, как зайдет солнце, когда на земле начнет собираться всякая нечисть. Щедривки отгоняют нечистого от домов.

По новоюлианскому календарю сегодня День памяти святых мучеников Ермила и Стратоника, которые жили в IV веке.

Ермил тайно проповедовал христианство. Его за вознаграждение выдали правителю язычники.

Мужчину бросили за решетку, пытали, но он не отрекся от веры во Христа. Увидев как Ермил мужественно терпит все мучения, охранник тюрьмы Стратоник тоже признался, что он христианин.

Их обоих казнили.

Именины 13 января празднуют Ермил, Ефим, Андрей, Яков, Максим.