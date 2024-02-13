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13 лютого: Всесвітній день радіо, Міжнародний день презерватива

13 лютого: Всесвітній день радіо, Міжнародний день презерватива

Київ • УНН

 • 37335 перегляди

Сьогодні, 13 лютого відзначається Всесвітній день радіо. У 1896 році молодий італійський винахідник Гільєрмо Марконі отримав патент на радіоприймач та передавач. У 1901 році Марконі продемонстрував передачу радіосигналу через Атлантичний океан, а у 1905 році отримав патент вже у США.

Сьогодні, 13 лютого відзначається Всесвітній день радіо, пише УНН.

Подія була започаткована за ініціативи ЮНЕСКО у 2011 році.

До появи радіо наприкінці ХІХ століття призвели винаходи та наукові роботи таких вчених як Павло Шиллінг, Семуєль Морзе, Ганс Ерстед, Майкл Фарадей, Генріх Герц, Нікола Тесла.

У 1896 році молодий італійський винахідник Гільєрмо Марконі отримав патент на радіоприймач та передавач. У 1901 році Марконі продемонстрував передачу радіосигналу через Атлантичний океан, а у 1905 році отримав патент вже у США.

У 1909 році Марконі став лауреатом Нобелівської премії з фізики. Того ж року американець Чарльз Геррольд збудував радіостанцію з технологією передачі голосу. Саме його радіостанція першою почала транслювати музику, також Геррольду належить авторство терміну "радіомовлення".

У 1954 році в США на ринок випустили перший комерційний транзисторний радіоприймач.

Незважаючи на стрімкий розвиток технологій, радіо все одно залишаться одним із затребуваних способів передачі та отримання інформації.

Також сьогодні відзначається День народження кінокамери. Саме 13 лютого 1895 року брати Огюст та Луї Люм’єр отримали патент на кінокамеру, яку розробили на основі кінескопа Томаса Едісона.

Ще 13 лютого, напередодні Дня святого Валентина, з метою пропаганди безпечного сексу відзначається Міжнародний день презерватива.

Прототипи презервативів існували з’явилися у Стародавньому Єгипті. Виріб, який максимально наближений до сучасного презервативу у XVІІ столітті з кишки вівці створив англійський лікар Чарльз Кондом.

У 1855 році презервативи почали виготовляти з простої гуми, а з 1920 року – з латексу.

Окрім цього, напередодні Дня святого Валентина дівчата можуть відзначити День подруг, чоловіки – День холостяка. Також усі бажаючі можуть долучитися до Міжнародного дня прийняття самого себе.

Любителі смачно поїсти можуть сьогодні взяти участь у різноманітних заходах з нагоди Міжнародного дня шаурми або долучитися до популярного у країнах Заходу Міжнародного дня млинця.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Мартиніана Кесарійського.

У юні роки Мартиніан вирішив усамітнитися в пустелі, і практично весь час проводив в молитвах.

За переказом, коли Мартиніан вирішив повернутися до людей, то зустрів розпусну дівчину, яка запропонувала йому зайнятися коханням.  

Чоловік відмовився, і привів дівчину до храму аби вона покаялася у своїх гріхах.

Іменини 13 лютого святкують Мартин, Степан, Володимир, Євгеній, Світлана, Ганна, Віра, Зоя.

Захар Подкидишев

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