13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива
Киев • УНН
Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.
Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио, пишет УНН.
Событие было основано по инициативе ЮНЕСКО в 2011 году.
К появлению радио в конце XIX века привели изобретения и научные работы таких ученых как Павел Шиллинг, Семуель Морзе, Ганс Эрстед, Майкл Фарадей, Генрих Герц, Никола Тесла.
В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.
В 1909 году Маркони стал лауреатом Нобелевской премии по физике. В том же году американец Чарльз Геррольд построил радиостанцию с технологией передачи голоса. Именно его радиостанция первой начала транслировать музыку, также Геррольду принадлежит авторство термина "радиовещание".
В 1954 году в США на рынок выпустили первый коммерческий транзисторный радиоприемник.
Несмотря на стремительное развитие технологий, радио все равно останутся одним из востребованных способов передачи и получения информации.
Также сегодня отмечается День рождения кинокамеры. Именно 13 февраля 1895 года братья Огюст и Луи Люмьер получили патент на кинокамеру, которую разработали на основе кинескопа Томаса Эдисона.
Еще 13 февраля, накануне Дня святого Валентина, с целью пропаганды безопасного секса отмечается Международный день презерватива.
Прототипы презервативов существовали появились в Древнем Египте. Изделие, которое максимально приближено к современному презервативу в XVII веке из кишки овцы создал английский врач Чарльз Кондом.
В 1855 году презервативы начали изготавливать из простой резины, а с 1920 года - из латекса.
Кроме этого, накануне Дня святого Валентина девушки могут отметить День подруг, мужчины - День холостяка. Также все желающие могут присоединиться к Международному дню принятия самого себя.
Любители вкусно поесть могут сегодня принять участие в различных мероприятиях по случаю Международного дня шаурмы или приобщиться к популярному в странах Запада Международному дню блина.
По церковному календарю сегодня День памяти Мартиниана Кесарийского.
В юные годы Мартиниан решил уединиться в пустыне, и практически все время проводил в молитвах.
По преданию, когда Мартиниан решил вернуться к людям, то встретил развратную девушку, которая предложила ему заняться любовью.
Мужчина отказался, и привел девушку в храм чтобы она покаялась в своих грехах.
Именины 13 февраля празднуют Мартын, Степан, Владимир, Евгений, Светлана, Анна, Вера, Зоя.
13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива
Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио. В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.
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