13 февраля: Всемирный день радио, Международный день презерватива

Сегодня, 13 февраля отмечается Всемирный день радио, пишет УНН.

Событие было основано по инициативе ЮНЕСКО в 2011 году.

К появлению радио в конце XIX века привели изобретения и научные работы таких ученых как Павел Шиллинг, Семуель Морзе, Ганс Эрстед, Майкл Фарадей, Генрих Герц, Никола Тесла.

В 1896 году молодой итальянский изобретатель Гильермо Маркони получил патент на радиоприемник и передатчик. В 1901 году Маркони продемонстрировал передачу радиосигнала через Атлантический океан, а в 1905 году получил патент уже в США.

В 1909 году Маркони стал лауреатом Нобелевской премии по физике. В том же году американец Чарльз Геррольд построил радиостанцию с технологией передачи голоса. Именно его радиостанция первой начала транслировать музыку, также Геррольду принадлежит авторство термина "радиовещание".

В 1954 году в США на рынок выпустили первый коммерческий транзисторный радиоприемник.

Несмотря на стремительное развитие технологий, радио все равно останутся одним из востребованных способов передачи и получения информации.

Также сегодня отмечается День рождения кинокамеры. Именно 13 февраля 1895 года братья Огюст и Луи Люмьер получили патент на кинокамеру, которую разработали на основе кинескопа Томаса Эдисона.

Еще 13 февраля, накануне Дня святого Валентина, с целью пропаганды безопасного секса отмечается Международный день презерватива.

Прототипы презервативов существовали появились в Древнем Египте. Изделие, которое максимально приближено к современному презервативу в XVII веке из кишки овцы создал английский врач Чарльз Кондом.

В 1855 году презервативы начали изготавливать из простой резины, а с 1920 года - из латекса.

Кроме этого, накануне Дня святого Валентина девушки могут отметить День подруг, мужчины - День холостяка. Также все желающие могут присоединиться к Международному дню принятия самого себя.

Любители вкусно поесть могут сегодня принять участие в различных мероприятиях по случаю Международного дня шаурмы или приобщиться к популярному в странах Запада Международному дню блина.

По церковному календарю сегодня День памяти Мартиниана Кесарийского.

В юные годы Мартиниан решил уединиться в пустыне, и практически все время проводил в молитвах.

По преданию, когда Мартиниан решил вернуться к людям, то встретил развратную девушку, которая предложила ему заняться любовью.

Мужчина отказался, и привел девушку в храм чтобы она покаялась в своих грехах.

Именины 13 февраля празднуют Мартын, Степан, Владимир, Евгений, Светлана, Анна, Вера, Зоя.