12 жовтня: Всесвітній день зору, День економіста

Всесвітній день зору у першу чергу присвячений проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями, забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.

Згідно деяких досліджень, у 285 мільйонів людей в усьому світі спостерігаються порушення зору. 39 мільйонів людей повністю позбавлені можливості бачити.

За статистикою, на планеті кожні п’ять секунд втрачає зір 1 людина, а щохвилини — 1 дитина.

Найвразливішими до офтальмологічних захворювань є діти шкільного віку, у яких спостерігається короткозорість або далекозорість. А також особи після 40 років з глаукомою та катарактою.

Також 12 жовтня відзначаються Всесвітній день економіста та День економіста України.

Термін “економіка” з’явилося в 4 столітті до н.е. у стародавній Греції. Тоді він означав мистецтво ведення домашнього господарства.

Поступово економіка набувала більш широкого значення як для людей, так і для держав. У 16-му столітті у Європі почали з’являтися перші економічні школи.

Родоначальником сучасної економічної теорії вважається шотландський науковець Адам Сміт.

З 1996 року 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом — захворюванням суглобів, яке має запальну природу.

За статистикою, приблизно кожна 100 людина на планеті страждає від артриту. Приблизно через шість років після діагностування хвороби 50% пацієнтів стають непрацездатними.

Найчастіше артрит діагностується у працездатних жінок та чоловіків у віці 30-50 років.

У деяких країнах Північної та Південної Америки сьогодні відзначається День Колумба.

Саме 12 жовтня 1492 року італійський мореплавець Христофор Колумб прибув до острова Сан-Сальвадор на Багамах. Хоча тоді Колумб вважав, що висадився на берег Індії.

Ще 12 жовтня можна відзначити День вільнодумства, Міжнародний день крику в момент розчарування.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Прова, Тараха, Андроника.

Троє чоловіків проповідували вчення Господа у Римській імперії. Під час посилення гонінь на християн усіх трьох схопили язичники.

Прова на березі річки Тібр прив’язали до стовпа, і його з’їли дикі звіри.

Тараха та Андроника після жорстоких катувань теж стратили.

Іменини 12 жовтня святкують Тарас, Богдан, Олександр, Іван, Денис, Микола.