12 жовтня: Всесвітній день зору, День економіста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні, 12 жовтня, Всесвітній день зору. Подія, яка відзначається у другий четвер жовтня, була започаткована у 1999 році за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише УНН.
Всесвітній день зору у першу чергу присвячений проблемам боротьби з офтальмологічними захворюваннями, забезпечення якісної медичної допомоги для виявлення порушень на ранніх стадіях.
Згідно деяких досліджень, у 285 мільйонів людей в усьому світі спостерігаються порушення зору. 39 мільйонів людей повністю позбавлені можливості бачити.
За статистикою, на планеті кожні п’ять секунд втрачає зір 1 людина, а щохвилини — 1 дитина.
Найвразливішими до офтальмологічних захворювань є діти шкільного віку, у яких спостерігається короткозорість або далекозорість. А також особи після 40 років з глаукомою та катарактою.
Також 12 жовтня відзначаються Всесвітній день економіста та День економіста України.
Термін “економіка” з’явилося в 4 столітті до н.е. у стародавній Греції. Тоді він означав мистецтво ведення домашнього господарства.
Поступово економіка набувала більш широкого значення як для людей, так і для держав. У 16-му столітті у Європі почали з’являтися перші економічні школи.
Родоначальником сучасної економічної теорії вважається шотландський науковець Адам Сміт.
З 1996 року 12 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з артритом — захворюванням суглобів, яке має запальну природу.
За статистикою, приблизно кожна 100 людина на планеті страждає від артриту. Приблизно через шість років після діагностування хвороби 50% пацієнтів стають непрацездатними.
Найчастіше артрит діагностується у працездатних жінок та чоловіків у віці 30-50 років.
У деяких країнах Північної та Південної Америки сьогодні відзначається День Колумба.
Саме 12 жовтня 1492 року італійський мореплавець Христофор Колумб прибув до острова Сан-Сальвадор на Багамах. Хоча тоді Колумб вважав, що висадився на берег Індії.
Ще 12 жовтня можна відзначити День вільнодумства, Міжнародний день крику в момент розчарування.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучеників Прова, Тараха, Андроника.
Троє чоловіків проповідували вчення Господа у Римській імперії. Під час посилення гонінь на християн усіх трьох схопили язичники.
Прова на березі річки Тібр прив’язали до стовпа, і його з’їли дикі звіри.
Тараха та Андроника після жорстоких катувань теж стратили.
Іменини 12 жовтня святкують Тарас, Богдан, Олександр, Іван, Денис, Микола.