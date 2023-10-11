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12 октября: Всемирный день зрения, День экономиста

12 октября: Всемирный день зрения, День экономиста

Киев • УНН

 • 1001361 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня, 12 октября, Всемирный день зрения. Событие, которое отмечается во второй четверг октября, было основано в 1999 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения, пишет УНН.

Всемирный день зрения в первую очередь посвящен проблемам борьбы с офтальмологическими заболеваниями, обеспечению качественной медицинской помощи для выявления нарушений на ранних стадиях.

Согласно некоторым исследованиям, у 285 миллионов людей в всем мире наблюдаются нарушения зрения. 39 миллионов людей полностью лишены возможности видеть.
По статистике, на планете каждые пять секунд теряет зрение 1 человек, а ежеминутно — 1 ребенок.

Наиболее уязвимыми к офтальмологическим заболеваниям являются дети школьного возраста, у которых наблюдается близорукость или дальнозоркость. А также лица после 40 лет с глаукомой и катарактой.

Также 12 октября отмечаются Всемирный день экономиста и День экономиста Украины.

Термин “экономика” появился в 4 веке до н.э. в древней Греции. Тогда он означал искусство ведения домашнего хозяйства.

Постепенно экономика приобретала более широкое значение как для людей, так и для государств. В 16-м веке в Европе начали появляться первые экономические школы.

Родоначальником современной экономической теории считается шотландский ученый Адам Смит.

С 1996 года 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом — заболеванием суставов, которое имеет воспалительную природу.

По статистике, примерно каждый 100 человек на планете страдает от артрита. Примерно через шесть лет после диагностирования болезни 50% пациентов становятся нетрудоспособными.

Чаще всего артрит диагностируется у трудоспособных женщин и мужчин в возрасте 30-50 лет.

В некоторых странах Северной и Южной Америки сегодня отмечается День Колумба.

Именно 12 октября 1492 года итальянский мореплаватель Христофор Колумб прибыл на остров Сан-Сальвадор на Багамах. Хотя тогда Колумб считал, что высадился на берег Индии.

Еще 12 октября можно отметить День вольнодумства, Международный день крика в момент разочарования.

По церковному календарю сегодня День памяти мучеников Прова, Тараха, Андроника.

Трое мужчин проповедовали учение Господа в Римской империи. Во время усиления гонений на христиан всех троих схватили язычники.
Прова на берегу реки Тибр привязали к столбу, и его съели дикие звери.

Тараха и Андроника после жестоких пыток тоже казнили.

Именины 12 октября празднуют Тарас, Богдан, Александр, Иван, Денис, Николай.

Украинские Национальные Новости

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