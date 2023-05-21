12 вантажних вагонів зійшли з рейок на забайкальській залізниці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Як повідомляють росЗМІ та Telegram-канали, на забайкальській залізниці 12 вантажних вагонів зійшли з рейок, пише УНН.
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Так, прес-служба гу мнс забайкалля повідомила, що 12 вантажних вагонів зійшли з рейок на перегоні "Куенга – Прііскова" забайкальської залізниці.
Зазначається, що через аварію затримано потяг владивосток - москва.
Заступник голови уряду забайкалля олексій сергійкін стверджує, що з рейок все ж зійшло 13 вагонів.
"Продовжуються роботи з відновлення руху поїздів на залізничному перегоні ст.Куенга - ст.Приїскова забайкальської залізниці, де відбулося сходження 13 вагонів вантажного поїзда з яких 8 перекинулося.
Ведуться аварійно-відновлювальні роботи", - написав він.
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