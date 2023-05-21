12 грузовых вагонов сошли с рельсов на забайкальской железной дороге - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Как сообщают росСМИ и Telegram-каналы, на забайкальской железной дороге 12 грузовых вагонов сошли с рельсов, пишет УНН.
Детали
Так, пресс-служба гу мчс забайкалья сообщила, что 12 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне "Куэнга – Приискова" забайкальской железной дороги.
Отмечается, что из-за аварии задержан поезд владивосток - москва.
Заместитель председателя правительства забайкалья алексей сергейкин утверждает, что с рельсов все же сошло 13 вагонов.
"Продолжаются работы по восстановлению движения поездов на железнодорожном перегоне ст.Куенга - ст.Приискова забайкальской железной дороги, где произошел сход 13 вагонов грузового поезда из которых 8 опрокинулось.
Ведутся аварийно-восстановительные работы", - написал он.
Напомним
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