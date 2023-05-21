12 людей загинули, 100 отримали поранення у тисняві на футбольному стадіоні в Сан-Сальвадорі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули і близько 100 отримали серйозні поранення внаслідок тисняви на футбольному стадіоні в Сальвадорі, передає УНН з посиланням на NDTV.
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Раніше поліція повідомляла, що в тисняві загинули щонайменше дев'ятеро людей.
Поранених було доставлено до лікарень поблизу стадіону Кускатлан у столиці Сан-Сальвадоре, принаймні двоє з них перебувають у критичному стані, повідомила поліція.
Матч між ФК "Альянза" та CD FAS було скасовано, оскільки рятувальники кинулися рятувати життя людей.
Інцидент трапився, коли вболівальники намагалися проникнути на стадіон.
"Все почалося в секторі Sol General, де була масова паніка через надмірну кількість проданих квитків, що торкнулася 500 осіб", - розповів директор агенції цивільної оборони країни.
Місцева газета La Prensa Gráfica повідомила, що вболівальники скаржилися, що стадіон уже переповнений, і багато людей чекають, щоб потрапити усередину.
"На всьому стадіоні було відкрито лише дві брами. Люди зовні хотіли прорватися всередину, вони всі напали на нас", - повідомили фанати газеті.
Газета назвала панікуючий натовп у кулуарах матчу першого дивізіону "людською лавиною".
Aficionados señalan poca presencia de elementos de la @PNCSV en los accesos a sol, además se ordenó el cierre de puertas pese a que aún no habia ingresado afición que pago boleto. pic.twitter.com/y4zqiqGS4y— Escenario (@escenariosv) May 21, 2023