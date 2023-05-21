12 человек погибли, 100 получили ранения в давке на футбольном стадионе в Сан-Сальвадоре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли и около 100 получили серьезные ранения в результате давки на футбольном стадионе в Сальвадоре, передает УНН со ссылкой на NDTV.
Детали
Ранее полиция сообщала, что в давке погибли по меньшей мере девять человек.
Раненые были доставлены в больницы вблизи стадиона Кускатлан в столице Сан-Сальвадоре, по крайней мере двое из них находятся в критическом состоянии, сообщила полиция.
Матч между ФК "Альянса" и CD FAS был отменен, поскольку спасатели бросились спасать жизни людей.
Инцидент произошел, когда болельщики пытались проникнуть на стадион.
"Все началось в секторе Sol General, где была массовая паника из-за чрезмерного количества проданных билетов, затронувшая 500 человек", - рассказал директор агентства гражданской обороны страны.
Местная газета La Prensa Gráfica сообщила, что болельщики жаловались, что стадион уже переполнен, и многие люди ждут, чтобы попасть внутрь.
"На всем стадионе было открыто только двое ворот. Люди снаружи хотели прорваться внутрь, они все напали на нас", - сообщили фанаты газете.
Газета назвала паникующую толпу в кулуарах матча первого дивизиона "человеческой лавиной".
Aficionados señalan poca presencia de elementos de la @PNCSV en los accesos a sol, además se ordenó el cierre de puertas pese a que aún no habia ingresado afición que pago boleto. pic.twitter.com/y4zqiqGS4y— Escenario (@escenariosv) May 21, 2023