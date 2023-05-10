11 травня: Свято шлунку та Всесвітній день обізнаності про его
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні, 11 травня, відзначається Всесвітній день обізнаності про его. Він був започаткований у 2018 році за пропозицією громадської організації Ego Awareness Movement, пише УНН.
Деталі
Мета цього дня допомогти людям, що мають певні проблеми через власний надмірний егоїзм. Їм пояснюють, що егоїстична поведінка дає лише короткочасне задоволення. А у тривалій перспективі така людина стане нещасною і матиме душевні проблеми.
Також 10 травня, особливо у Великій Британії, відзначають День очікування Мері Поппінс. Вважається, що вигадана няня-чарівниця приносить із собою тепло. А тому саме з 11 травня варто очікувати потепління. Також стверджується, що англійці вночі не зачинають вхідні двері, аби Мері Поппінс могла зайти та випити чаю з печивом.
А ще 11 травня відзначають Свято шлунку або день «їж все, що хочеш» та День прасованих шнурків.
За церковним календарем 11 травня це день пам’яті мучеників Квінтіліана, Дади та Максима, що жили у часи імператора Діоклетіана. Імператору хтось доніс, що вони моляться Ісусу Христу. Правитель пропонував їм зректися християнської віри. Однак, Квінтіліан, Дада та Максим відмовилися, за що їм відрубали голови мечем.
Наші предки саме 11 травня особливо шанобливо ставилися до березового соку. Збирати його можна було тільки з певних дерев, і тільки у гарну погоду. Зібраний 11 травня сік вважався особливо цілющим.
Іменини 11 травня святкують Максим, Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Ганна.