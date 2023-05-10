11 мая: Праздник желудка и Всемирный день осведомленности об эго
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня, 11 мая, отмечается Всемирный день осведомленности об эго. Он был основан в 2018 году по предложению общественной организации Ego Awareness Movement, пишет УНН.
Детали
Цель этого дня помочь людям, имеющим определенные проблемы из-за собственного чрезмерного эгоизма. Им объясняют, что эгоистическое поведение дает лишь кратковременное удовлетворение. А в длительной перспективе такой человек станет несчастным и будет иметь душевные проблемы.
Также 10 мая, особенно в Великобритании, отмечают День ожидания Мэри Поппинс. Считается, что вымышленная няня-волшебница приносит с собой тепло. А потому именно с 11 мая стоит ожидать потепления. Также утверждается, что англичане ночью не закрывают входную дверь, чтобы Мэри Поппинс могла зайти и выпить чаю с печеньем.
А еще 11 мая отмечают Праздник желудка или день «ешь все, что хочешь» и День глаженых шнурков.
По церковному календарю 11 мая это день памяти мучеников Квинтилиана, Дады и Максима, живших во времена императора Диоклетиана. Императору кто-то донес, что они молятся Иисусу Христу. Правитель предлагал им отречься от христианской веры. Однако, Квинтилиан, Дада и Максим отказались, за что им отрубили головы мечом.
Наши предки именно 11 мая особенно почтительно относились к березовому соку. Собирать его можно было только с определенных деревьев, и только в хорошую погоду. Собранный 11 мая сок считался особенно целебным.
Именины 11 мая празднуют Максим, Виталий, Евсей, Зенон, Кирилл, Анна.