11 людей убито, 6 поранено в результаті стрілянини через сімейну сварку в Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У селищі Медовіна в Чорногорії, 11 людей загинули, шестеро отримали поранення, зокрема співробітник поліції через сімейну сварку. Цю інформацію виданню RTCG підтвердили в Державній службі Управління поліції, передає УНН.
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Трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцію і був убитий у ході сутички.
Поранених було госпіталізовано до лікарні.
За неофіційною інформацією, нападник — 34-річний чоловік, який також стріляв у дітей.
Від очевидців події відомо, що нападник ходив по населеному пункту і безладно стріляв у громадян, які там випадково опинилися.