Сімейна сварка в Чорногорії завершилась вбивством щонайменше семи людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини, яка сталася близько 16:00 у селищі Медовіна неподалік старої столиці Чорногорії. Про це УНН пише з посиланням на RTCG.
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Трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцію і був убитий у ході сутички.
За неофіційною інформацією, 34-річний чоловік убив як мінімум сімох людей.
Від очевидців на місці події стало відомо, що нападник ходив по населеному пункту і безладно стріляв у громадян, які там випадково опинилися.
Деякі чорногорські ЗМІ пишуть, що загиблих може бути більше ніж 10 осіб.
За неофіційними даними, також було поранено одного поліцейського.
Офіційних коментарів поки не надходило.