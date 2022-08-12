Семейная ссора в Черногории завершилась убийством по меньшей мере семи человек

Детали

Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападающий беспорядочно расстреливал прохожих на улице. Нападающий также стрелял в полицию и был убит в ходе стычки.

По неофициальной информации, 34-летний мужчина убил как минимум семь человек.

От очевидцев на месте происшествия стало известно, что нападающий ходил по населенному пункту и беспорядочно стрелял в случайно оказавшихся там граждан.

Некоторые черногорские СМИ пишут, что погибших может быть более 10 человек.

По неофициальным данным, также был ранен один полицейский.

Официальных комментариев пока не поступало.