11 человек убиты, 6 ранены в результате стрельбы из-за семейной ссоры в Черногории

Детали

Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападающий беспорядочно расстреливал прохожих на улице. Нападающий также стрелял в полицию и был убит в ходе стычки.

Раненые были госпитализированы в больницу.

По неофициальной информации, нападающий — 34-летний мужчина, также стрелявший в детей.

От очевидцев происшествия известно, что нападающий ходил по населенному пункту и беспорядочно стрелял в граждан случайно оказавшихся там.