Съезд судей утвердил четырех кандидатов в ВККСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Пятнадцатый съезд судей Украины утвердил четырех кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, передает корреспондент УНН.
В частности, в список для голосования будут включены судьи Степан Гладий, Александр Боровицкий, Александр Слипченко и Людмила Соломаха.
В то же время не было принято решение о включении в списки Олега Павлишина, Оксану Хорошун и Романа Сиротникова.
Также стоит отметить, что на съезд судей поступили от НАПК характеристики по поводу возможностей кандидатов занимать должность членов ВККСУ, при этом на четырех кандидатов полная информация будет добавлена позже.
Как сообщал УНН, во время 15-го очередного съезда судей Украины, который проходит в Киеве, сформировали список из около 50 кандидатов в Совет судей Украины.