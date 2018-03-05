З'їзд суддів затвердив чотирьох кандидатів до ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. П'ятнадцятий з'їзд суддів України затвердив чотирьох кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає кореспондент УНН.
Зокрема, до списку для голосування будуть включені судді Степан Гладій, Олександр Боровицький, Олександр Сліпченко та Людмила Соломаха.
У той же час не було прийнято рішення про включення до списків Олега Павлишина, Оксану Хорошун та Романа Сиротнікова.
Також варто зазначити, що на з'їзд суддів надійшли від НАЗК характеристики щодо можливостей кандидатів обіймати посаду членів ВККСУ, при цьому на чотирьох кандидатів повна інформація буде додана пізніше.
Як повідомляв УНН, під час 15-го чергового з'їзду суддів України, який проходить в Києві, сформували список із близько 50 кандидатів до Ради суддів України.