Съезд Коммунистической партии Китая откроется 16 октября: чего ждать

Детали

Ожидается, что на встрече в столице Пекине Си будет восстановлен в должности лидера на беспрецедентный третий срок.

Также будет представлен новый состав высшего руководства, поскольку Си укрепляет свою власть в партии и свою позицию самого влиятельного китайского лидера со времен основателя страны Мао Цзэдуна.

Съезд, который проводится раз в пять лет, станет "чрезвычайно важной конференцией", говорится в сообщении государственной телекомпании CCTV о заседании Политбюро страны.

Подготовительная работа к конференции "идет гладко", говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие около 2300 делегатов Коммунистической партии со всей страны, которые соберутся в Пекине, чтобы избрать членов Центрального комитета партии, состоящего примерно из 200 человек.

Затем Центральный комитет проголосует за Политбюро из 25 человек и Постоянный комитет — высший руководящий орган Китая, состоящий из семи человек.

Голосование носит в основном формальный характер: иерархия Политбюро и его Постоянного комитета, скорее всего, будет определена заранее.

Контекст

Съезд проходит в то время, когда Си сталкивается со значительными политическими трудностями, в том числе со слабой экономикой, ухудшением отношений с Соединенными Штатами и строгой политикой борьбы с коронавирусом, ускорившей спад экономики.

Он также столкнулся с резкой критикой со стороны международного сообщества в связи с репрессивной политикой в ​​регионе Синьцзян, где, по оценкам, один миллион уйгуров-мусульман были задержаны в ходе масштабных репрессий.

Его десятилетнее пребывание в должности также ознаменовалось репрессиями против коррупции внутри партии, что, по мнению аналитиков, помогло свергнуть его политических соперников, а также подавление демократического движения в Гонконге и строгие ограничения городов во имя сдерживания коронавируса.

В 2018 году Си отменил ограничение на два президентских срока, первоначально установленное бывшим лидером Дэн Сяопином в 1980-х годах для предотвращения новой диктатуры, подобной Мао Цзэдуну, — оставив ему возможность стать лидером на всю жизнь.

Аналитики предполагают, что на съезде этого года Си попытается сократить название своей официальной политической философии в уставе партии к более лаконичной "Мнение Си Цзиньпина", которая поставит его на один уровень с Мао Цзэдуном.