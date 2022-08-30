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З'їзд Комуністичної партії Китаю відкриється 16 жовтня: чого очікувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Правляча Комуністична партія Китаю розпочне 20 з'їзд 16 жовтня, повідомили державні ЗМІ у вівторок. Це знаменні збори, на яких очікується, що голову Сі Цзіньпіна буде втретє призначено на найвпливовіший пост в країні за останні десятиліття, передає УНН.

З'їзд Комуністичної партії Китаю відкриється 16 жовтня: чого очікувати

Деталі

Очікується, що на зустрічі у столиці Пекіні Сі буде відновлено на посаді лідера на безпрецедентний третій термін.

Також буде представлено новий склад вищого керівництва, оскільки Сі зміцнює свою владу в партії та свою позицію найвпливовішого китайського лідера з часів засновника країни Мао Цзедуна.

З'їзд, який проводиться раз на п'ять років, стане "надзвичайно важливою конференцією", йдеться у повідомленні державної телекомпанії CCTV про засідання Політбюро країни.

Підготовча робота до конференції "йде гладко", йдеться у повідомленні.

У заході візьмуть участь близько 2300 делегатів Комуністичної партії з усієї країни, які зберуться в Пекіні, щоб обрати членів Центрального комітету партії, що складається приблизно з 200 осіб.

Потім Центральний комітет проголосує за Політбюро з 25 осіб і Постійний комітет — найвищий керівний орган Китаю, який наразі складається із семи осіб.

Голосування має в основному формальний характер: ієрархію Політбюро та його Постійного комітету, швидше за все, буде визначено заздалегідь.

Контекст

З'їзд відбувається в той час, коли Сі стикається зі значними політичними труднощами, у тому числі зі слабкою економікою, погіршенням відносин зі Сполученими Штатами та суворою політикою боротьби з коронавірусом, яка прискорила спад економіки.

Він також зіткнувся з різкою критикою з боку міжнародної спільноти у зв'язку з репресивною політикою в регіоні Сіньцзян, де, за оцінками, один мільйон уйгурів-мусульман було затримано у ході масштабних репресій.

Його десятирічне перебування на посаді також ознаменувалося репресіями проти корупції всередині партії, що, на думку аналітиків, допомогло повалити його політичних суперників, а також придушення демократичного руху в Гонконгу та суворі обмеження міст в ім'я стримування коронавірусу.

У 2018 році Сі скасував обмеження на два президентські терміни, спочатку встановлене колишнім лідером Ден Сяопіном у 1980-х роках для запобігання новій диктатурі, подібній до Мао Цзедуна, — залишивши йому можливість стати лідером на все життя.

Аналітики передбачають, що на з'їзді цього року Сі спробує скоротити назву своєї офіційної політичної філософії у статуті партії до лаконічнішої "Думка Сі Цзіньпіна", що поставить його на один рівень із Мао Цзедуном.

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