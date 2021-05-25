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Появился текст законопроектов Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Киев • УНН

 • 16309 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. На сайте Верховной Рады Украины появились тексты законопроектов, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, касающихся "национального сопротивления", передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Появился текст законопроектов Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Детали

Согласно пояснительной записке к проекту закона № 5557 "Об основах национального сопротивления", его целями является определение правовых и организационных основ национального сопротивления, основ его подготовки и ведения, задач и полномочий сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Заложенная в документе концепция реализуется путем развития мощной теробороны и создания сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства формируют систему национального сопротивления. Проект закона дает определение национального сопротивления, территориальной обороны, сопротивления, подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и других связанных с ними понятий.

Положения документа предусматривают привлечение широких слоев населения Украины, что будет способствовать повышению уровня национальной устойчивости и обороноспособности государства в условиях неконвенционных угроз, а также сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороне Украины всенародного характера и готовности граждан к защите своей страны.

Законопроектом предлагается определить:

- состав, цели и задачи национального сопротивления;
- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- организацию системы управления национальным сопротивлением;
- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
- полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
- финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
- социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
- ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.

Проект закона № 5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" в свою очередь предлагает увеличить численность Вооруженных Сил Украины на 11000 военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных сил Украины - сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.

Согласно финансово-экономическим расчетам, это потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины на 2022 год на функционирование Министерства обороны Украины на общую сумму 2 551 077,1 тыс. грн, на 2023 год на сумму 718 103,1 тыс. грн и на 2024 год на сумму 718 103,1 тыс. грн. В 2021 году соответствующих расходов не предусмотрено.

Контекст

25 мая Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта, касающихся "национального сопротивления".

Справка

По данным Главнокомандующего, штатная численность украинской армии значительно превышает 250 000 человек.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.

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