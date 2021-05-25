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Зеленський вніс до ВР закон про основи національного спротиву, пропонує збільшити чисельність ЗСУ

Київ • УНН

 • 17074 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються "національного спротиву", передає УНН з посиланням на сайт українського парламенту.

Зеленський вніс до ВР закон про основи національного спротиву, пропонує збільшити чисельність ЗСУ

Деталі

Так, Президент 25 травня вніс проекти законів:

- про основи національного спротиву (№ 5557);

- про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (№ 5558).

Обидва документи було одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву. Наразі тексти законопроектів та супровідні документи на сайті парламенту відсутні.

Довідково

За даними Головнокомандувача, штатна чисельність українського війська значно перевищує 250 000 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.

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