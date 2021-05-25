Зеленский внес в ВР закон об основах национального сопротивления, предлагает увеличить численность ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта, касающихся "национального сопротивления", передает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.
Детали
Так, Президент 25 мая внес проекты законов:
- об основах национального сопротивления (№ 5557);
- о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (№ 5558).
Оба документа были получены Верховной Радой и переданы на рассмотрение руководству. Сейчас тексты законопроектов и сопроводительные документы на сайте парламента отсутствуют.
Справка
По данным Главнокомандующего, штатная численность украинской армии значительно превышает 250 000 человек.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.