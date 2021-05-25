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Зеленский внес в ВР закон об основах национального сопротивления, предлагает увеличить численность ВСУ

Киев • УНН

 • 17074 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта, касающихся "национального сопротивления", передает УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.

Зеленский внес в ВР закон об основах национального сопротивления, предлагает увеличить численность ВСУ

Детали

Так, Президент 25 мая внес проекты законов:

- об основах национального сопротивления (№ 5557);

- о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (№ 5558).

Оба документа были получены Верховной Радой и переданы на рассмотрение руководству. Сейчас тексты законопроектов и сопроводительные документы на сайте парламента отсутствуют.

Справка

По данным Главнокомандующего, штатная численность украинской армии значительно превышает 250 000 человек.

Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.

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