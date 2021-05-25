З’явився текст законопроектів Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону № 5557 "про основи національного спротиву", його цілями є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Закладена у документі концепція реалізується шляхом розбудови потужної тероборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву. Проект закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов'язаних з ними понять.

Положення документу передбачають залучення широких верств населення України, що сприятиме підвищенню рівня національної стійкості і обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз, а також згуртуванню суспільства, патріотичному вихованню громадян, наданню обороні України всенародного характеру та готовності громадян до захисту своєї країни.

Законопроектом пропонується визначити:

- склад, мету і завдання національного спротиву;

- основи побудови, організації і ведення територіальної оборони та руху опору;

- порядок підготовки громадян України до національного спротиву;

- організацію системи керівництва національним спротивом;

- порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;

- повноваження сил безпеки та сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву;

- порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;

- фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву;

- соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у національному спротиві;

- відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного спротиву.

Проект закону № 5558 «про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" в свою чергу пропонує збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних Сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.

Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, це потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України на 2022 рік на функціонування Міністерства оборони України на загальну суму 2 551 077,1 тис. грн, на 2023 рік на суму 718 103,1 тис. грн та на 2024 рік на суму 718 103,1 тис. грн. У 2021 році відповідних витрат не передбачено.

Контекст

25 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються "національного спротиву".



Довідково

За даними Головнокомандувача, штатна чисельність українського війська значно перевищує 250 000 осіб.



Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.



