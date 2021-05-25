З’явився текст законопроектів Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11280 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 46227 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 132546 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 169697 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 152584 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155293 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106776 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87686 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 202691 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89420 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 85886 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 26944 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 39845 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 48783 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 65450 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 169547 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 202654 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 294772 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460057 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444521 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13105 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37927 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43072 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43322 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44049 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

З’явився текст законопроектів Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Київ • УНН

 • 16309 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. На сайті Верховної Ради України з’явились тексти законопроектів, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, що стосуються "національного спротиву", передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

З’явився текст законопроектів Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності ЗСУ

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону № 5557 "про основи національного спротиву", його цілями є визначення правових та організаційних засад національного спротиву, основ його підготовки та ведення, завдань і повноважень сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Закладена у документі концепція реалізується шляхом розбудови потужної тероборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву. Проект закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов'язаних з ними понять.

Положення документу передбачають залучення широких верств населення України, що сприятиме підвищенню рівня національної стійкості і обороноздатності держави в умовах неконвенційних загроз, а також згуртуванню суспільства, патріотичному вихованню громадян, наданню обороні України всенародного характеру та готовності громадян до захисту своєї країни.

Законопроектом пропонується визначити:

- склад, мету і завдання національного спротиву;
- основи побудови, організації і ведення територіальної оборони та руху опору;
- порядок підготовки громадян України до національного спротиву;
- організацію системи керівництва національним спротивом;
- порядок формування та комплектування військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України, добровольчих формувань територіальних громад та руху опору;
- повноваження сил безпеки та сил оборони, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань національного спротиву;
- порядок підготовки, розгортання та ведення територіальної оборони України;
- фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву;
- соціальний і правовий захист осіб, які беруть участь у національному спротиві;
- відповідальність за порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань національного спротиву.

Проект закону № 5558 «про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" в свою чергу пропонує збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 000 військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил Збройних Сил України – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.

Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, це потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України на 2022 рік на функціонування Міністерства оборони України на загальну суму 2 551 077,1 тис. грн, на 2023 рік на суму 718 103,1 тис. грн та на 2024 рік на суму 718 103,1 тис. грн. У 2021 році відповідних витрат не передбачено.

Контекст

25 травня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти, які стосуються "національного спротиву".

Довідково

За даними Головнокомандувача, штатна чисельність українського війська значно перевищує 250 000 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році, призовники не служитимуть на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36