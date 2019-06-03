Появился текст президентского законопроекта, который нормирует голосования военных

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих. Сейчас на сайте ВР уже доступен текст документа. Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады Украины, передает УНН.

Законопроект был внесен в Верховную Раду еще 31 мая, сегодня он направлен на рассмотрение профильного комитета - по вопросам национальной безопасности и обороны.

В проекте закона, в частности, предлагается закрепить в Законе Украины "О выборах народных депутатов Украины" положений о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны Украины специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации.

Такие специальные избирательные участки, как и другие специальные избирательные участки, будут образовываться в случае необходимости Центральной избирательной комиссией не позднее чем за десять дней до дня голосования, по представлению Министерства обороны Украины, внесенным не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования.

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Кроме того, законопроектом предусматривается, что избиратель, который включен в список избирателей на образованном в исключительном случае Центральной избирательной комиссией специальном избирательном участке в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которая находится за пределами одномандатного округа, к которому такой избиратель отнесен на основании сведений Государственного реестра избирателей о его избирательный адрес, имеет право голоса на выборах депутатов только в общегосударственном округе.

Напомним, на этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, что в том числе нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.

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